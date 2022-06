Esami di stato, ecco le regole: mascherine, distanze, igienizzazione e videoconferenze (Di giovedì 16 giugno 2022) È stata inviata oggi una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 giugno 2022) È stata inviata oggi una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento deglidi2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - Jonathanilgab : @fallo_felice @leboudoird Mannaggia altri due o tre esami per finire una ennesima laurea e sai stato competente in materia...... - Borderline_24 : #Esami di Stato, giù le mascherine e sì al distanziamento: ecco come funzionerà - hidendsike : Ho dato più esoneri/esami nel mese di maggio che negli ultimi due anni, sono molto contenta perché quel periodo per… - frxsjx : Comunque non so cosa cazzo fare mi mancano 7 esami ma mi è stato vivamente consigliato di accalappiare già un relat… -