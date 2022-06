Enrico Mentana | Dopo 20 anni il caso si ripete: rimozione forzata dal TG? [VIDEO] (Di giovedì 16 giugno 2022) Il saluto di Enrico Mentana torna prepotente nella mente dei telespettatori, in questi giorni. La situazione è ritornata: si parla di rivoluzione Enrico Mentana (Youtube)Caos e confusione negli ambienti televisivi ma, soprattutto, giornalistici. Nelle ultime ore, la preparazione dei palinsesti del prossimo anno sta mettendo a dura prova tutti gli addetti ai lavori. I direttori, infatti, hanno progetti ben precisi ma non sempre trovano appoggio nei propri sottoposti. In queste ultime ore, torna prepotente alla mente una delle scene più iconiche della carriera di Enrico Mentana, quando salutò definitivamente il TG5 da direttore e giornalista. Il destino sembra ripetersi, sta succedendo di nuovo: ma questa volta non c’entra lui. Francesco Giorgino come ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Il saluto ditorna prepotente nella mente dei telespettatori, in questi giorni. La situazione è ritornata: si parla di rivoluzione(Youtube)Caos e confusione negli ambienti televisivi ma, soprattutto, giornalistici. Nelle ultime ore, la preparazione dei palinsesti del prossimo anno sta mettendo a dura prova tutti gli addetti ai lavori. I direttori, infatti, hanno progetti ben precisi ma non sempre trovano appoggio nei propri sottoposti. In queste ultime ore, torna prepotente alla mente una delle scene più iconiche della carriera di, quando salutò definitivamente il TG5 da direttore e giornalista. Il destino sembrarsi, sta succedendo di nuovo: ma questa volta non c’entra lui. Francesco Giorgino come ...

Pubblicità

Adnkronos : Enrico #Mentana dice di nuovo no agli ospiti pro #Russia: “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa… - azzara96 : Enrico Mentana è andato avanti per 3 mesi con la sua #maratonamentana sulla guerra perché tutto andava portato all'… - _Grillology : @SalernoSal @La7tv Andrea ti si vuole un bene della madonna, torna a Propaganda e lascia le redini a Mentana. Oppu… - EBustreo : @SalernoSal @La7tv Questa non mi sembra sia la stessa linea usata da Enrico Mentana e anche a Propaganda live non a… - emmeguidi : c'è nota emittente radiofonica Roma che sono anni ed anni che ha una rubrica...'100 secondi con Enrico Mentana'che… -

Francesco Giorgino licenziato dal Tg1 Il video dello strano saluto e il retroscena dei certificati medici C'è chi ha ricordato il precedente di Enrico Mentana, prima dell'addio al Tg5. E poi c'è chi difende il giornalista del Tg1: "Mandare via Giorgino, uno dei pochi volti di punta del Tg1 di sempre. Non ... Sondaggio - Mentana, clamorosa flessione del Pd mentre cresce FdI: ecco le nuove gerarchie Il sondaggio di Enrico Mentana piove, puntuale, dopo la tornata di elezioni amministrative che di fatto hanno segnato la vittoria di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni , il cui partito è quello che esce più ... Corriere della Sera Servizio di Enrico Mentana La diminuzione delle forniture di gas russo segue quella di ieri del 40% verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ma se per i tedeschi il Cremlino parla di problemi tecnici dovuti alle ... Fuga di Fratelli d’Italia e catastrofe per il M5S Già le urne hanno confermato il buono stato di salute del partito di Giorgia Meloni. Anche il sondaggio condotto per il Tg La7 di Enrico Mentana, disegna uno scenario più che soddisfacente per ... C'è chi ha ricordato il precedente di, prima dell'addio al Tg5. E poi c'è chi difende il giornalista del Tg1: "Mandare via Giorgino, uno dei pochi volti di punta del Tg1 di sempre. Non ...Il sondaggio dipiove, puntuale, dopo la tornata di elezioni amministrative che di fatto hanno segnato la vittoria di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni , il cui partito è quello che esce più ... Enrico Mentana, la sua personalità come valore aggiunto La diminuzione delle forniture di gas russo segue quella di ieri del 40% verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ma se per i tedeschi il Cremlino parla di problemi tecnici dovuti alle ...Già le urne hanno confermato il buono stato di salute del partito di Giorgia Meloni. Anche il sondaggio condotto per il Tg La7 di Enrico Mentana, disegna uno scenario più che soddisfacente per ...