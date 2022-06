Energia, Ricci (Confindustria): ‘No scelte ideologiche ma progetti concreti’ (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non servono scelte ideologiche ma progetti concreti per una transizione giusta e socialmente sostenibile “La transizione energetica e la decarbonizzazione devono essere un percorso da condurre in modo giusto e sostenibile Quando noi parliamo di sostenibilità parliamo di sostenibilità integrata, che sia ambientale ma anche economica e sociale. Le aziende devono potersi riconvertire e sviluppare i nuovi modelli energetici ma devono poterlo fare mantenendo competenze, occupazione e infrastrutture”. Queste le parole di Giuseppe Ricci, Presidente di Confindustria Energia intervenendo oggi a Ravenna a OMC 2023 – Med Energy Conference&Exibition. “Questo significa che da una parte bisogna sostenere il massimo sforzo per lo sviluppo delle rinnovabili – ha sottolineato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non servonomaconcreti per una transizione giusta e socialmente sostenibile “La transizione energetica e la decarbonizzazione devono essere un percorso da condurre in modo giusto e sostenibile Quando noi parliamo di sostenibilità parliamo di sostenibilità integrata, che sia ambientale ma anche economica e sociale. Le aziende devono potersi riconvertire e sviluppare i nuovi modelli energetici ma devono poterlo fare mantenendo competenze, occupazione e infrastrutture”. Queste le parole di Giuseppe, Presidente diintervenendo oggi a Ravenna a OMC 2023 – Med Energy Conference&Exibition. “Questo significa che da una parte bisogna sostenere il massimo sforzo per lo sviluppo delle rinnovabili – ha sottolineato ...

