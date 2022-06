(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Dobbiamo accelerare, è cruciale, l'Italia ha bisogno di essere più indipendente dal gas e dal gas della. Questa dipendenza è un problema che viene dal passato, ora c'è una generale presa di coscienza sul fatto che bisogna essere meno dipendenti dal gas e dalla. Un mese fa è stata molto importante la decisione del governo di approvare una semplificazione della burocrazia e di spingere per le autorizzazioni" per le fonti alternative. Lo ha detto Enriconel suo intervento alla conferenza 'Political, science and civil society' di UNIPISA.

Energia: Letta, 'più indipendenza da gas e da Russia' Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Dobbiamo accelerare, è cruciale, l'Italia ha bisogno di essere più indipendente dal gas e dal gas della Russia. Questa dipendenza è un problema che viene dal passato, ora c ...I cittadini della Basilicata non pagheranno la prima voce della bolletta per un accordo di compensazione con Eni e Shell per le attività di estrazione di idrocarburi in zona ...