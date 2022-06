Elicottero per incidente sul lavoro a Cislago, autoscala per recuperare operaio ferito (Di giovedì 16 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un operaio di 60 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Cislago ed è stato soccorso con l’internento dell’Elicottero e dell’autoscala dei Vigili del fuoco. L’incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 16,30 in un impianto all’interno di una cava sulla provinciale 21, tra Cislago e Gorla. Elicottero ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 16 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi 60 anni è rimastoin unsuled è stato soccorso con l’internento dell’e dell’dei Vigili del fuoco. L’sulsi è verificato questo pomeriggio poco prima delle 16,30 in un impianto all’interno di una cava sulla provinciale 21, trae Gorla.... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

