Elena Del Pozzo uccisa | la lettera del papà contro la mamma della bambina | ' Quella donna è un mostro | è stato un delitto studiato'

Lo afferma il padre di, AlessandroPozzo, in una dichiarazione affidata alla sorella Vanessa. 'Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentito parlare di cattiveria e di ...Così Veronica Piazza responsabile della scuola materna di Tremestieri Etneo frequentata da. '... ma per noi l'abbraccio tra madre e figlia poche ore primadelitto non aveva nulla di anormale. ...Alessandro Del Pozzo, il padre di Elena, la bambina assassinata dalla madre con una serie di coltellate al collo e alla schiena, ha affidato alla sorella Vanessa le sue prime parole dopo ...CATANIA – Si terrà domani mattina l’autopsia della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre tre giorni fa e poi nascosta in un terreno; la decisione è stata annunciata oggi pomeriggio.