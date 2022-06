Elena Del Pozzo | doppio mistero sulla morte della bambina Rilievi a casa di Martina Patti

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - mai_gret : “Lo scenario del razionamento per i rubinetti delle case è ormai vicino. Già 25 comuni del bergamasco e più di 100… - rosalinobove : RT @chiccotesta: Incredibile . Il Corriere dedica quasi una pagina all’assoluzione del padre di Maria Elena Boschi. -

La speranza di ritrovarla viva dopo la denuncia di rapimento è durata poche ore. Nessun uomo incappucciato aveva strappato alle braccia della madre la piccolaPozzo , 5 anni. La bambina è stata uccisa proprio dalla mamma, Martina Patti , che ha confessato l'omicidio . Ma sulla vicenda ci sono ancora almeno due punti oscuri e proseguono le indagini ...Per l'omicidio diPozzo la svolta è arrivata quando la madre, Martina Patti, ha confessato, dopo aver inscenato un rapimento con l'obiettivo di despitare le indagibi. In questi giorni c'è chi parla di "...La morte di Elena Dal Pozzo, uccisa dalla madre a soli 5 anni perché si stava affezionando troppo ai nonni e alla nuova compagna del padre, ha ...Si trova in isolamento e controllata a vista la mamma di Elena Del Pozzo. Martina Patti è in carcere con l'accusa di aver ucciso la figlia ...