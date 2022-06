Edoardo Tavassi senza costume a L’Isola 2022 | il gesto di Mercedesz Henger

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’arrivo didei Famosi ha decisamente cambiato gli equilibri. Inizialmente,non era certo di potersi fidare di lei. Adesso, però, le cose sembrano del tutto cambiate. I due, sempre più vicini, non perdono mai occasione di ridere e di prendersi in giro. Nelle ultime ore, hanno continuato a scherzare sul ruolo che il corteggiamento da parte della ragazza sta avendo nel loro rapporto. Inoltre, la figlia di Evaed Estefania Bernal, approfittando del carattere giocoso del naufrago, gli hanno sfilato il. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,...

Pubblicità

FQMagazineit : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi resta nudo in mare: Estefania e Mercedesz gli sfilano il costume, la “lotta” a lu… - zazoomblog : Isola dei famosi Edoardo Tavassi stregato da Estefania: la sorella Guendalina cosa dice sulla naufraga senza peli s… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Isola 2022, Edoardo Tavassi a luci rosse: sfida Estefania e Mercedesz e resta nudo in mare - redazionerumors : Durante la puntata di ieri sera i due naufraghi hanno affrontato la prova della mela e il bacio è stato scampato pe… - zazoomblog : Edoardo Tavassi punzecchia Mercedesz lei si vendica e lo lascia senza costume - #Edoardo #Tavassi #punzecchia… -

Maria Laura , messa in difficoltà dalle domande di, ha lasciato cadere l'argomento, forse non troppo sicura del feedback che avrebbe ricevuto da Luca . Mentre il naufrago non ha ...Mercedesz Henger e Estefania Bernal si sono divertite a rubare il costume amentre era in acqua. Mercedesz Henger e Estefania Bernal si sono divertite a fare uno scherzo a, che hanno lasciato in mare completamente senza veli. Mercedesz Henger e ...Sembra che il bel Luca Daffré stia scaldando gli animi delle concorrenti de L’Isola dei Famosi. Tra fame e notti in bianco, mosquitos che rendono la vita difficile e battute di pesca poco proficue, a ...Tavassi, che ha alle spalle anche una partecipazione ... si è dichiarata favorevole al flirt che sta nascendo tra il fratello Edoardo e Mercedesz Henger. Dopo un problema al dente, il naufrago ...