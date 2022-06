Edoardo Tavassi punzecchia Mercedesz, lei si vendica e lo lascia senza costume (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi la dura la vince e alla fine Mercedesz Henger ha fatto capitolare Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina non si fidava della nuova naufraga e dell’interesse che lei diceva di avere, ma con il tempo le cose sono cambiate. Adesso i due sono inseparabili e di fatto sembrano una coppia, anche se lui non vuole correre. Edoardo infatti ha detto chiaramente di non voler baciare Mercedesz a L’Isola dei Famosi e di voler aspettare la fine del reality per portare il loro rapporto ad un altro livello. Ieri Tavassi si è divertito a stuzzicare l’amica speciale: “Sai se rimanevo sulla mia posizione che non mi fidavo per nulla? E comunque non so ancora se mi fido di te ride staremo a vedere fuori. Intanto tu continua a corteggiarmi e comportarti bene adesso. Comunque tu non è che stai ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi la dura la vince e alla fineHenger ha fatto capitolare. Il fratello di Guendalina non si fidava della nuova naufraga e dell’interesse che lei diceva di avere, ma con il tempo le cose sono cambiate. Adesso i due sono inseparabili e di fatto sembrano una coppia, anche se lui non vuole correre.infatti ha detto chiaramente di non voler baciarea L’Isola dei Famosi e di voler aspettare la fine del reality per portare il loro rapporto ad un altro livello. Ierisi è divertito a stuzzicare l’amica speciale: “Sai se rimanevo sulla mia posizione che non mi fidavo per nulla? E comunque non so ancora se mi fido di te ride staremo a vedere fuori. Intanto tu continua a corteggiarmi e comportarti bene adesso. Comunque tu non è che stai ...

