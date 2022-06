“Ecco gli effetti della mia malattia”. L’ex UeD senza censura, mostra tutto: “Ma non è facile…” (Di giovedì 16 giugno 2022) Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia. Davvero forte e priva di censura la foto pubblicata dalla donna sul suo profilo Instagram ufficiale. Non ha voglia di nascondersi, anche se ha evidenziato in più circostanze di non aver vissuto sempre serenamente questa sua condizione di salute, e per questa ragione si è mostrata senza censura al popolo della rete: “Me ne frego, ma non è facile”. Immediata la reazione degli utenti, che ovviamente si sono schierati apertamente dalla parte delL’ex dama del dating show. Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia, un momento inaspettato quello a cui hanno assistito i suoi follower, che hanno potuto osservare le conseguenze sul suo stato. Un’altra ex Ued, Angela Artosin, aveva invece rivelato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la. Davvero forte e priva dila foto pubblicata dalla donna sul suo profilo Instagram ufficiale. Non ha voglia di nascondersi, anche se ha evidenziato in più circostanze di non aver vissuto sempre serenamente questa sua condizione di salute, e per questa ragione si ètaal popolorete: “Me ne frego, ma non è facile”. Immediata la reazione degli utenti, che ovviamente si sono schierati apertamente dalla parte deldama del dating show. Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la, un momento inaspettato quello a cui hanno assistito i suoi follower, che hanno potuto osservare le conseguenze sul suo stato. Un’altra ex Ued, Angela Artosin, aveva invece rivelato ...

