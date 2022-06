Ecco come trasformare la CO2 in un’arma per immagazzinare energia pulita (Di giovedì 16 giugno 2022) Sebbene liberare l’atmosfera dall’anidride carbonica sia una delle battaglie principali nella lotta ai cambiamenti climatici, una start-up italiana ha trovato il modo di trasformare la CO2 in un’arma contro il riscaldamento globale. Il progetto è dell’azienda Energy Dome e ha appena lanciato in Sardegna il suo primo impianto di batterie a CO2 e ha avviato la fase di ridimensionamento commerciale. Che cosa prevede il progetto L’azienda ha sviluppato un metodo di accumulo senza emissioni che immagazzina l’energia generata dal sole e dal vento. La CO2 svolge un ruolo utile nel processo in quanto le sue proprietà possono aiutare ad immagazzinare elettricità da fonti di energia rinnovabile quando viene convertita da gas a liquido. Questa nuova tecnologia di stoccaggio di energia potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Sebbene liberare l’atmosfera dall’anidride carbonica sia una delle battaglie principali nella lotta ai cambiamenti climatici, una start-up italiana ha trovato il modo dila CO2 incontro il riscaldamento globale. Il progetto è dell’azienda Energy Dome e ha appena lanciato in Sardegna il suo primo impianto di batterie a CO2 e ha avviato la fase di ridimensionamento commerciale. Che cosa prevede il progetto L’azienda ha sviluppato un metodo di accumulo senza emissioni che immagazzina l’generata dal sole e dal vento. La CO2 svolge un ruolo utile nel processo in quanto le sue proprietà possono aiutare adelettricità da fonti dirinnovabile quando viene convertita da gas a liquido. Questa nuova tecnologia di stoccaggio dipotrebbe ...

