È morto ' Mario' | primo caso di suicidio assistito in Italia | ' Si chiamava Federico Carboni' Farmaco somministrato a casa | ' Ora sono libero

Giovedì 16 giugno 2022 , ore 11.05: una data destinata a rimanere impressa nella storia dei diritti in Italia. Federico Carboni , 44enne di Senigallia, conosciuto come '', è: è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito , reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato - ...Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità 'di esecuzione', dopo quasi due anni dalla prima richiesta ...E' morto questa mattina a seguito della procedura di suicidio medicalmente assistito Federico Carboni, il 44enne di Senigallia conosciuto come “Mario”, nome di fantasia usato fino ad ora per coprire ...L’Associazione Luca Coscioni ripercorre le tappe della battaglia di “Mario”, paziente tetraplegico marchigiano, che a seguito della Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato” ha chiesto alla sua Azien ...