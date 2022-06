È guerra del gas, Gazprom taglia ancora le forniture all'Italia. La giustificazione non regge (Di giovedì 16 giugno 2022) È scattata ancora la ritorsione della Russia nei confronti dell'Europa sul fronte del gas, che si era concretizzata già ieri in una diminuzione dei flussi senza alcuna giustificazione. Gazprom ha tagliato le forniture verso Italia e Germania e di conseguenza verso l'Europa per il secondo giorno consecutivo dopo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e il sostegno dei due paesi. “A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali), Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste (le quantità consegnate saranno quindi di poco ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) È scattatala ritorsione della Russia nei confronti dell'Europa sul fronte del gas, che si era concretizzata già ieri in una diminuzione dei flussi senza alcunahato leversoe Germania e di conseguenza verso l'Europa per il secondo giorno consecutivo dopo gli ultimi aggiornamenti sullain Ucraina e il sostegno dei due paesi. “A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali),ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% dellerichieste (le quantità consegnate saranno quindi di poco ...

