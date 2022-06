Dybala - Inter | ecco il finale del romanzo

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, le ultime su #Lukaku e #Dybala | #calciomercato - sportface2016 : +++Dall'#Argentina: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore dell'#Inter. Quattro anni di contratto, al rientro dalle vac… - marcoconterio : ?? ??? Jorge Antun è a Milano. La trattativa per Paulo #Dybala all'#Inter è nella sua fase finale ? @ivanfcardia… - internewsit : Dybala, accordo ma non firma. Ora vacanze ma l'Inter unica opzione - CdS - - Bruno19631 : RT @GiuxInter: Ravezzani meraviglioso: ‘se l’Inter tiene Dybala Lautaro e Lukaku vuol dire che ci hanno raccontato delle balle’..ah cioè è… -

Corriere dello Sport

... ceduto Reynols al Westerloo Atalanta, nuove valutazioni sul riscatto di Demiral Il Milan riscatta Messias con lo sconto: ecco le cifre, Zanetti su: "Ne stiamo parlando. Lo ammiro",......la trattativa attualmente in stand by con l'per trovare un punto di accordo tra domanda e offerta. Il finale , con tanto di fumata nerazzurra, sembra scontato, ma attenzione: nella- ... Calciomercato Inter: la situazione Dybala Lukaku-Inter, sì del Chelsea", titola il Corriere dello Sport in apertura di prima pagina. Prende il volo la trattativa per il ritorno del belga: arriva il via libera al ...Per Dybala la festa è stata invece improvvisata, con i compagni che lo hanno portato sotto la curva. Lui non ha trattenuto le lacrime. Da lì in poi c'è stata... solo Inter, con la gara benefica ...