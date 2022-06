Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Sesta tappa di Diamond League a Oslo senza risultati clamorosi, ma con tante buone indicazioni in vista dei Mondiali di Eugene. Apre Armand, il più atteso, che vola a 6.02 e si prende il meeting con la miglior prestazione mondiale dell'anno; chiusura con uno straordinario Jakob Ingebritsen nel miglio (3'46"46) che sfiora il ... Duplantis illumina la Diamond League. Del Buono, Dallavalle e Sartori volano ai Mondiali Il primatista mondiale dell'asta sopra i 6 metri nonostante la pioggia. I 100 a De Grasse in 10"05. Dalla Spagna a Grosseto, tre azzurri centrano il minimo per Eugene ...