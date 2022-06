Draghi, Macron e Scholz a Kiev: in treno con gli 007 L'Ucraina: "Non vengano qui per chiederci di trattare" (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre maggiori leader europei si preparano per lo storico incontro con Zelensky a Kiev. Draghi, Macron e Scholz viaggiano verso l'Ucraina. Il programma prevede che lo facciano in piena notte in carrozze diverse, ma sullo stesso treno. Un centinaio di agenti dell’intelligence, dei tre diversi Paesi, - si legge sul Corriere della Sera - sono distribuiti lungo il convoglio che parte dal territorio polacco ed entra nel territorio ucraino, per raggiungere la città di Kiev alle dieci di mattina. Ad attendere Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz c’è una rete di sicurezza composta da almeno 300 militari ucraini, integrati in una rete di prevenzione e scambio di informazioni che coinvolge anche reparti militari speciali ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre maggiori leader europei si preparano per lo storico incontro con Zelensky aviaggiano verso l'. Il programma prevede che lo facciano in piena notte in carrozze diverse, ma sullo stesso. Un centinaio di agenti dell’intelligence, dei tre diversi Paesi, - si legge sul Corriere della Sera - sono distribuiti lungo il convoglio che parte dal territorio polacco ed entra nel territorio ucraino, per raggiungere la città dialle dieci di mattina. Ad attendere Mario, Emmanuele Olafc’è una rete di sicurezza composta da almeno 300 militari ucraini, integrati in una rete di prevenzione e scambio di informazioni che coinvolge anche reparti militari speciali ...

