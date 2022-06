Draghi in Ucraina con Macron e Scholz “Ricostruiremo tutto” (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Molto di ciò che mi hanno detto riguarda la ricostruzione. Parole di dolore, di speranza ma anche di ciò che vorranno fare in futuro”. Queste le affermazioni del Presidente del Consiglio Draghi a margine della visita a Irpin, insieme al presidente della Repubblica francese Macron, al Cancelliere tedesco Scholz, al Primo ministro della Romania Ciucà e al sindaco di Irpin Oleh Bondar. “Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. tutto verrà ricostruito. Hanno già iniziato – ha spiegato il Presidente del Consiglio – hanno un sistema digitale per cui ogni luogo che è stato distrutto è ora nel sistema. Sanno esattamente dove sono i siti che devono essere ricostruiti. Ogni famiglia ha una app dove fa la descrizione di quello ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Molto di ciò che mi hanno detto riguarda la ricostruzione. Parole di dolore, di speranza ma anche di ciò che vorranno fare in futuro”. Queste le affermazioni del Presidente del Consiglioa margine della visita a Irpin, insieme al presidente della Repubblica francese, al Cancelliere tedesco, al Primo ministro della Romania Ciucà e al sindaco di Irpin Oleh Bondar. “. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia.verrà ricostruito. Hanno già iniziato – ha spiegato il Presidente del Consiglio – hanno un sistema digitale per cui ogni luogo che è stato distrutto è ora nel sistema. Sanno esattamente dove sono i siti che devono essere ricostruiti. Ogni famiglia ha una app dove fa la descrizione di quello ...

