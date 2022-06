Draghi a Kiev | Zelensky non ha chiesto l' invio di nuove armi - Due settimane per sbloccare il grano o rischio carestia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nessuno spiraglio di pace all'orizzonte: 'Non si vedono margini per un cessate il fuoco'. Il premier ha poi parlato di un 'uso politico del gas' da parte della Russia

I piani francesi prevedono insomma una riformulazione del progetto europeo, ma non a discapito dello status di candidata per: questo giovedì Macron si è accodato anel sostenerla, mentre ...Il premier Marioapre così la conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente ucraino Zelensky a, dov'è giunto questa mattina insieme al presidente francese Emmanuel Macron e ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati al 52% dei livelli di stoccaggio del gas, siamo abbastanza tranquilli nell’immediato e per l’inverno”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza ...I leader delle tre maggiori economie del club dei 27, Draghi, Macron e Scholz, annunciano a Zelensky che lo aiuteranno ad entrare nella Ue ...