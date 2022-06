Dove portare la spazzatura senza Malagrotta? Il rebus rifiuti a Roma (Di giovedì 16 giugno 2022) Il piano, è evidente, serve a tamponare sin da subito l’emergenza: buona parte della spazzatura per questi primi giorni la prenderà il Tmb della Rida di Aprilia, uno degli impianti che già oggi tratta una parte (tra le 100 e le 200 tonnellate al giorno) della spazzatura Romana. Il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato questo pomeriggio a palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma, il prefetto Matteo Piantedosi e il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti. E anche qui fuori, a un passo da piazza Venezia, oltre 15 chilometri dall’area dell’incendio, l’odore di plastica bruciata pungeva le narici. Lo scopo della riunione era quello di trovare impianti e sbocchi alternativi per le 5.400 tonnellate che ogni giorno finivano nel Tmb 2 di Malagrotta, l’impianto che ieri pomeriggio è andato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Il piano, è evidente, serve a tamponare sin da subito l’emergenza: buona parte dellaper questi primi giorni la prenderà il Tmb della Rida di Aprilia, uno degli impianti che già oggi tratta una parte (tra le 100 e le 200 tonnellate al giorno) dellana. Il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato questo pomeriggio a palazzo Valentini, sede della prefettura di, il prefetto Matteo Piantedosi e il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti. E anche qui fuori, a un passo da piazza Venezia, oltre 15 chilometri dall’area dell’incendio, l’odore di plastica bruciata pungeva le narici. Lo scopo della riunione era quello di trovare impianti e sbocchi alternativi per le 5.400 tonnellate che ogni giorno finivano nel Tmb 2 di, l’impianto che ieri pomeriggio è andato ...

