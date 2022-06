Dove e come comprare BTP Italia: meglio banca, Poste o online? La valutazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Manca oramai meno di una settimana all’emissione del nuovo BTP Italia e, tra i risparmiatori, cresce l’interesse attorno all’operazione. Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda l’acquisto del titolo indicizzato all’inflazione. come fare per comprare il BTP Italia? Dove è possibile acquistare il titolo al momento del collocamento? Quali sono i canali più convenienti da utilizzare? In questo articolo potrai trovare una risposta ad ognuna delle tre domande. In realtà le informazioni in merito alle modalità di acquisto sono contenuta nella sezione FAQ del sito del MEF. Tuttavia il linguaggio usato dal portale istituzionale potrebbe apparire troppo complesso al risparmiatore medio Italiano. Per questo motivo, la redazione di RisparmiOggi ha pensato ad una guida agevole ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Manca oramai meno di una settimana all’emissione del nuovo BTPe, tra i risparmiatori, cresce l’interesse attorno all’operazione. Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda l’acquisto del titolo indicizzato all’inflazione.fare peril BTPè possibile acquistare il titolo al momento del collocamento? Quali sono i canali più convenienti da utilizzare? In questo articolo potrai trovare una risposta ad ognuna delle tre domande. In realtà le informazioni in merito alle modalità di acquisto sono contenuta nella sezione FAQ del sito del MEF. Tuttavia il linguaggio usato dal portale istituzionale potrebbe apparire troppo complesso al risparmiatore mediono. Per questo motivo, la redazione di RisparmiOggi ha pensato ad una guida agevole ...

