Dopo il buio del covid torna la festa patronale

di Eugenio?Verdini San Vito e San Berniero sono compatroni di Eboli, ma nel sentimento degli ebolitani è soprattutto il primo il "santo da venerare". Specialmente adesso, Dopo due anni di restrizioni, due anni di difficoltà, dove anche le manifestazioni autenticamente popolari, quelle in pratica più vicine al sentimento comune, sono state costrette a fare un passo indietro. Nessuna manifestazione particolare che non fosse in linea con le tradizioni religiose e civili che da sempre accompagnano la festa patronale, compresa la chiusura degli uffici pubblici, ma il clima di festa per la ricorrenza di San Vito finalmente si è tornati a respirarlo in tutta la città. E chissà che proprio Dopo la pandemia da covid 19 non possa riprendere ...

