Doc – Nelle tue mani arriva in America: “Matthew McConaughey potrebbe essere l’Andrea Fanti americano, al posto di Luca Argentero” (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver conquistato il pubblico italiano, Doc – Nelle tue mani si prepara a sbarcare in America. A rivelarlo è Pierdante Piccioni, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno che con la sua storia personale ha ispirato l’amata serie tv di Rai 1, intervenendo al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione del libro “Doc – Nelle tue mani” (Mondadori) sulla seconda stagione della fiction: “Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America. Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe”, ha detto il medico che nella serie tv è impersonato dal personaggio del dottor Andrea Fanti il cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver conquistato il pubblico italiano, Doc –tuesi prepara a sbarcare in. A rivelarlo è Pierdante Piccioni, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno che con la sua storia personale ha ispirato l’amata serie tv di Rai 1, intervenendo al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione del libro “Doc –tue” (Mondadori) sulla seconda stagione della fiction: “Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in. Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è chesia interpretato daDavid, non nascondo che non mi dispiacerebbe”, ha detto il medico che nella serie tv è impersonato dal personaggio del dottor Andreail cui ...

