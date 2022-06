**Diritti: Letta, 'avanti, non restare fermi al passato come vuole destra'** (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Sui diritti "non ho mai vissuto scarto così netto tra la percezione dei giovani e quella che abbiamo noi. Se voi prendete il ddl Zan e prendete i sondaggi trovate che quel tema è largamente maggioritario tra 18 e i 25 anni". Così Enrico Letta a RepIdee. "Dobbiamo andare verso il futuro e norme che siano moderne. Qui sta tutta la differenza tra chi vuole restare indietro e chi guarda al futuro, la differenza tra destra e sinistra". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Sui diritti "non ho mai vissuto scarto così netto tra la percezione dei giovani e quella che abbiamo noi. Se voi prendete il ddl Zan e prendete i sondaggi trovate che quel tema è largamente maggioritario tra 18 e i 25 anni". Così Enricoa RepIdee. "Dobbiamo andare verso il futuro e norme che siano moderne. Qui sta tutta la differenza tra chiindietro e chi guarda al futuro, la differenza trae sinistra".

