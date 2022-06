Direttori amministrativi delle scuole | a settembre ne mancheranno oltre 2mila Uil Scuola | “Sempre più nel segno della precarietà | così non va”

Pubblicità

orizzontescuola : Direttori amministrativi delle scuole: a settembre ne mancheranno oltre 2mila. Uil Scuola: “Sempre più nel segno de… - telepathiconly : @THED4RKLlNG è iscritto alla gestione Assistenza Magistrale (cioè insegnanti, dirigenti scolastici e direttori dei… - lavorofacile : Amministrativi, contabili, impiegati, tecnologi, vice-direttori: la pubblica amministrazione ti chiama.… - ASGsconductors : RT @zoccoli_antonio: Celebrare #INFN70 significa raccontare il lavoro di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi impegnati in atti… - LucPezz : RT @zoccoli_antonio: Celebrare #INFN70 significa raccontare il lavoro di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi impegnati in atti… -

FLC CGIL

Ma come successo a gennaio per i Ds e i Da, ovvero isanitari e, è la politica che decide. Che impartisce l'ordine. Ma siccome il centrodestra nemmeno su questo si mette d'...Proponiamo un approfondimento normativo su una materia di grande interesse per la categoria deidei servizi generali edelle istituzioni scolastiche, cioè la possibilità di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro dal regime di tempo pieno a quello di part - ... Mobilità AFAM 2022/23: pubblicati i punteggi provvisori e le graduatorie di istituto La nostra emittente seguirà lo spoglio dei risultati direttamente dal Comune di Como e dai vari comitati elettorali: Interviste, commenti e tutti i dati.E' aperta la corsa tra le migliaia di candidati per conquistare uno degli oltre 12.600 posti da consigliere comunale in palio in 978 comuni chiamati al ...