Diretta Draghi, Macron e Scholz in treno verso Kiev. "Cosa verranno qui a chiederci". Il gelo del governo di Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella giornata di guerra numero 113, gli occhi dell'Ucraina e dell'Occidente sono puntati sulla missione a Kiev del premier tedesco Olaf Scholz, dell'italiano Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron. Dal governo di Volodymyr Zelensky, il timore è che i tre leader europei arrivino per imporre un cessate il fuoco. "Cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3 - ha detto Aleksyi Arestovych, consigliere di Zelensky -, diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari e problemi economici". "Diranno che russi e ucraini stanno morendo, che dobbiamo salvare la faccia a Putin, che i russi hanno commesso errori, che dobbiamo perdonarli e dare loro la possibilità di tornare nella comunità internazionale". Tutte condizioni che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella giornata di guerra numero 113, gli occhi dell'Ucraina e dell'Occidente sono puntati sulla missione adel premier tedesco Olaf, dell'italiano Marioe del presidente francese Emmanuel. Daldi Volodymyr, il timore è che i tre leader europei arrivino per imporre un cessate il fuoco. "Cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3 - ha detto Aleksyi Arestovych, consigliere di-, diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari e problemi economici". "Diranno che russi e ucraini stanno morendo, che dobbiamo salvare la faccia a Putin, che i russi hanno commesso errori, che dobbiamo perdonarli e dare loro la possibilità di tornare nella comunità internazionale". Tutte condizioni che ...

