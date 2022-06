Dichiarazione IMU: invio slittato al 31 dicembre 2022. Cosa cambia (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sarà più tempo per trasmettere la Dichiarazione IMU. Il governo ne ha prorogato l’invio al 31 dicembre 2022. Niente fretta dunque per smaltire questa scadenza fiscale, che sarebbe dovuta cadere in calendario per il 30 giugno, e che invece ora slitta a fine estate. Con il consiglio dei ministri del 15 giugno, durato circa due ore, hanno visto infatti la luce due provvedimenti: il decreto trasporti e il decreto semplificazioni, che appunto ha riscritto il calendario di alcuni adempimenti, tra cui proprio quello della Dichiarazione per l’imposta sul possesso di immobili. Oltre a questa scadenza sono state riviste anche quelle dell’invio elenchi intrastat e delle liquidazioni periodiche Iva. “Sono semplificati i modelli di Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sarà più tempo per trasmettere laIMU. Il governo ne ha prorogato l’al 31. Niente fretta dunque per smaltire questa scadenza fiscale, che sarebbe dovuta cadere in calendario per il 30 giugno, e che invece ora slitta a fine estate. Con il consiglio dei ministri del 15 giugno, durato circa due ore, hanno visto infatti la luce due provvedimenti: il decreto trasporti e il decreto semplificazioni, che appunto ha riscritto il calendario di alcuni adempimenti, tra cui proprio quello dellaper l’imposta sul possesso di immobili. Oltre a questa scadenza sono state riviste anche quelle dell’elenchi intrastat e delle liquidazioni periodiche Iva. “Sono semplificati i modelli diIMU per gli enti non commerciali ...

