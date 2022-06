Di Maio a Conte: "Basta inseguire Salvini sull'Ucraina, il M5s mai così male nel voto" (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Di Maio va all'assalto di Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri sceglie piazza del Parlamento 24 - da dove attaccò l'ex premier la sera della rielezione del capo dello stato - per Contestare di nuovo tutta la linea del capo del M5s. A partire dalla posizione dei grillini sulla guerra in Ucraina in vista della risoluzione del 21 giugno alle Camere. "Basta inseguire Salvini, non si può attaccare il governo un giorno sì e l'altro no. l'Italia non è un paese neutrale. Non si può rimettere in discussione la nostra collocazione atlantista. Sembra di essere tornati a prima del 2018". A proposito della sconfitta del M5s alle ultime comunali, Di Maio dice: "E' normale che l'elettorato sia disorientato, ma alle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi Diva all'assalto di Giuseppe. Il ministro degli Esteri sceglie piazza del Parlamento 24 - da dove attaccò l'ex premier la sera della rielezione del capo dello stato - perstare di nuovo tutta la linea del capo del M5s. A partire dalla posizione dei grillinia guerra inin vista della risoluzione del 21 giugno alle Camere. ", non si può attaccare il governo un giorno sì e l'altro no. l'Italia non è un paese neutrale. Non si può rimettere in discussione la nostra collocazione atlantista. Sembra di essere tornati a prima del 2018". A proposito della sconfitta del M5s alle ultime comunali, Didice: "E' norche l'elettorato sia disorientato, ma alle ...

