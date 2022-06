“Deulofeu al Napoli?” | l’agente si sbilancia | rivelazione sul futuro

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’interesse delper Gerardè ormai cosa nota da tempo. Il ragazzo piace molto a Spalletti e il “sentimento” è reciproco, l’attaccante apprezza molto la destinazione. Albert Botines, procuratore del ragazzo, è stato intervistato da Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Kiss Kissfacendo dichiarazioni importanti riguardo lo spagnolo.ha affermato: “Con Spalletti sarebbe perfetto, perché incarna il 10 per eccellenza. È una seconda punta, giocherebbe benissimo in appoggio a Osimhen. È ovvio che al mio assistito farebbe piacere giocare ale gli piacerebbe giocare in Champions, ne sarebbe felicissimo. Accordo totale trae Udinese? Sono cose di cui se ne occupano i due club”. Gerard...

