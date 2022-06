Demi Moore: le prime foto social con il fidanzato Daniel Humm (Di giovedì 16 giugno 2022) Demi Moore ha portato alla luce del sole la sua love story con Daniel Humm, famoso chef svizzero del ristorante Eleven Madison Park di New York. La coppia sta insieme da qualche mese ma mai prima d’ora aveva ufficializzato la loro relazione. Vi raccomandiamo... Demi Moore stupenda senza trucco a 59 anni, lo scatto su Instagram Sul profilo Instagram dell’attrice, è comparso un post con alcuni scatti insieme allo chef stellato. Nelle foto, condivise anche sul social di Humm e scattate alla reggia di Versailles, entrambi appaiono sorridenti e felici. Demi Moore, 59 anni, e Daniel Humm, 46, condividono anche ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022)ha portato alla luce del sole la sua love story con, famoso chef svizzero del ristorante Eleven Madison Park di New York. La coppia sta insieme da qualche mese ma mai prima d’ora aveva ufficializzato la loro relazione. Vi raccomandiamo...stupenda senza trucco a 59 anni, lo scatto su Instagram Sul profilo Instagram dell’attrice, è comparso un post con alcuni scatti insieme allo chef stellato. Nelle, condivise anche suldie scattate alla reggia di Versailles, entrambi appaiono sorridenti e felici., 59 anni, e, 46, condividono anche ...

