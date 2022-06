Debacle M5S, neanche Grillo li ha votati: «Era fuori città» e ha disertato le urne (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è anche Beppe Grillo fra i tanti che hanno fatto mancare il proprio voto al M5S. Il comico e fondatore del Movimento, infatti, domenica non si è recato alle urne: era fuori città da giorni e non è tornato per le elezioni. A rivelarlo è Repubblica, parlando di conferme più o meno dirette dei portavoce locali del M5S e sottolineando tra l’altro che nel seggio di Grillo, il 617 di Genova, i pentastellati hanno racimolato 8 voti, pari al 2,5% delle preferenze. Grillo sparito in campagna elettorale M5S Che Grillo non si fosse speso per queste elezioni, nelle quali il M5S correva alleato con il Pd a sostegno di Ariel Dello Strologo, sconfitto al primo turno dal candidato del centrodestra e sindaco uscente Marco Bucci, erano noto: niente dichiarazioni, niente post sui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è anche Beppefra i tanti che hanno fatto mancare il proprio voto al M5S. Il comico e fondatore del Movimento, infatti, domenica non si è recato alle: erada giorni e non è tornato per le elezioni. A rivelarlo è Repubblica, parlando di conferme più o meno dirette dei portavoce locali del M5S e sottolineando tra l’altro che nel seggio di, il 617 di Genova, i pentastellati hanno racimolato 8 voti, pari al 2,5% delle preferenze.sparito in campagna elettorale M5S Chenon si fosse speso per queste elezioni, nelle quali il M5S correva alleato con il Pd a sostegno di Ariel Dello Strologo, sconfitto al primo turno dal candidato del centrodestra e sindaco uscente Marco Bucci, erano noto: niente dichiarazioni, niente post sui ...

