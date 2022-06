De Luca: “Ecco perché la democrazia è al bivio” (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “La democrazia è al bivio“: nel suo libro, presentato stasera in un Salone del Gonfalone pienissimo, a Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in 112 pagine ha sintetizzato quelle che dal suo punto di vista sono le questioni cruciali che mettono a rischio la democrazia. In primo luogo la burocrazia, ma anche il nodo della giustizia e naturalmente il tema della guerra in Ucraina per il quale ha fatto riferimento a Papa Francesco, come esempio più giusto da seguire per arrivare ad una soluzione che non sia la terza guerra mondiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Laè al“: nel suo libro, presentato stasera in un Salone del Gonfalone pienissimo, a Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo Dein 112 pagine ha sintetizzato quelle che dal suo punto di vista sono le questioni cruciali che mettono a rischio la. In primo luogo la burocrazia, ma anche il nodo della giustizia e naturalmente il tema della guerra in Ucraina per il quale ha fatto riferimento a Papa Francesco, come esempio più giusto da seguire per arrivare ad una soluzione che non sia la terza guerra mondiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

