Davide Bombardini, l’ex calciatore rinviato a giudizio per tentata estorsione: “Ha provato a ottenere 100mila euro da un 59enne” (Di giovedì 16 giugno 2022) Avrebbe provato a estorcere 100mila euro a una persona. Per questo motivo, il Gup di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha rinviato a giudizio l’ex centrocampista Davide Bombardini. Oggi imprenditore 48enne, Bombardini nella sua carriera ha giocato per il Palermo, la Roma, l’Atalanta e il Bologna. Il giudice ha accolto la richiesta di processo formulata dal pubblico ministero Leonardo Lesti anche per Andrea Beretta e Claudio Morra, due tifosi dell’Inter. Il processo inizierà il 13 ottobre davanti all’ottava sezione penale del Tribunale di Milano. Stando all’imputazione, i tre assieme a una persona “rimasta ignota” avrebbero costretto “con minaccia” la presunta vittima “a consegnare dapprima a Bombardini”, poi a Beretta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Avrebbea estorcerea una persona. Per questo motivo, il Gup di Milano, Lorenza Pasquinelli, hacentrocampista. Oggi imprenditore 48enne,nella sua carriera ha giocato per il Palermo, la Roma, l’Atalanta e il Bologna. Il giudice ha accolto la richiesta di processo formulata dal pubblico ministero Leonardo Lesti anche per Andrea Beretta e Claudio Morra, due tifosi dell’Inter. Il processo inizierà il 13 ottobre davanti all’ottava sezione penale del Tribunale di Milano. Stando all’imputazione, i tre assieme a una persona “rimasta ignota” avrebbero costretto “con minaccia” la presunta vittima “a consegnare dapprima a”, poi a Beretta e ...

