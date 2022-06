Dalle lasagne ai detersivi: il progetto per salvare 40 edicole a Milano (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Un progetto per salvare decine di edicole dalla chiusura e dare loro nuova vita, aprendole ai prodotti della grande distribuzione. A parlarne con l'AGI è Edoardo Filippo Scarpellini, ceo di Quotidiana, che illustra il piano di rilancio per una quarantina di edicole situate a Milano e nell'hinterland. Al momento le risorse investite sono circa 3 milioni di euro, ma l'obiettivo è arrivare a 3,5 milioni grazie alla campagna lanciata su Mamacrouwd – la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding in Italia. Finedi Asset Mangement SpA Società Benefit ha annunciato che a credere in questa campagna sono stati al momento 47 investitori – tra cui l'editore di Millionnaire – con un'adesione media di 7.510 euro per investitore. La campagna, che al momento ha raccolto ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Unperdecine didalla chiusura e dare loro nuova vita, aprendole ai prodotti della grande distribuzione. A parlarne con l'AGI è Edoardo Filippo Scarpellini, ceo di Quotidiana, che illustra il piano di rilancio per una quarantina disituate ae nell'hinterland. Al momento le risorse investite sono circa 3 milioni di euro, ma l'obiettivo è arrivare a 3,5 milioni grazie alla campagna lanciata su Mamacrouwd – la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding in Italia. Finedi Asset Mangement SpA Società Benefit ha annunciato che a credere in questa campagna sono stati al momento 47 investitori – tra cui l'editore di Millionnaire – con un'adesione media di 7.510 euro per investitore. La campagna, che al momento ha raccolto ...

