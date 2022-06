Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid non molla il giocatore del Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo quattro anni con la maglia del Napoli, David Ospina sembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona: il capitano della Colombia ha un contratto che scadrà tra questo 30 giugno e i dialoghi per il rinnovo sono freddi. Dopo una grandissima annata in Serie A con gli azzurri, 31 partite, appena 25 gol subiti e ben 13 clean sheets, sono molte le squadre che si stanno interessando all’estremo difensore. Diverse sono le opzioni a disposizione del portiere azzurro: rinnovare con il Napoli, ma anche proseguire in Serie A con una tra Atalanta, Lazio o Juventus, che hanno mostrato interesse per l’ex Arsenal. Un’altra ipotesi potrebbe essere, come riportato dal quotidiano As, l’approdo al Real Madrid. FOTO: Getty – David Ospina Ai Blancos troverebbe proprio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo quattro anni con la maglia del, David Ospina sembra sempre più lontano dal Diego Armando Maradona: il capitano della Colombia ha un contratto che scadrà tra questo 30 giugno e i dialoghi per il rinnovofreddi. Dopo una grandissima annata in Serie A con gli azzurri, 31 partite, appena 25 gol subiti e ben 13 clean sheets,molte le squadre che si stanno interessando all’estremo difensore. Diversele opzioni a disposizione del portiere azzurro: rinnovare con il, ma anche proseguire in Serie A con una tra Atalanta, Lazio o Juventus, che hanno mostrato interesse per l’ex Arsenal. Un’altra ipotesi potrebbe essere, come riportato dal quotidiano As, l’approdo al. FOTO: Getty – David Ospina Ai Blancos troverebbe proprio ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Bayern pronto a rifiutare la nuova offerta del Barcellona per Lewandowski - sportli26181512 : Dalla Spagna: anche il Milan su Jovic: Non c'è solo la Fiorentina sulle tracce di Luka Jovic: secondo la stampa spa… - MonEleonora : @MicheleLamonar2 Seppur il mandante, Almirante, si avvalse dell'amnistia per evitare il processo a suo carico. Cicc… - emanuelino10 : RT @SusannaSi: Mio marito, ragazzone simpatico e bastian contrario per divertimento, diceva fino a ieri che avrebbe votato #Meloni nel 2023… - AntoAnci : @FrancescoLollo1 Ma l' ha visto il filmato dalla Spagna o è cieco e sordo ? Suvvia nessuno è fesso..... -