Dalla Lega al M5S, quanti mal di pancia. Il Governo è tutt'altro che al sicuro (Di giovedì 16 giugno 2022) Governo Draghi fino alla scadenza naturale delle legislatura? Forse. Senz'altro non è scontato. I ragionamenti possono essere tanti e variegati: se da una parte incide il fatto che ormai siamo agli sgoccioli (si voterà nel 2023), se è altrettanto vero che per pochi mesi è difficile che un gran numero di parlamentari voglia rinunciare ad accumulare i mesi necessari per poi accedere al vitalizio; se tutto questo è vero, non si può non considerare gli effetti delle ultime elezioni amministrative. Governo Draghi fino alla scadenza naturale delle legislatura? Forse. A cominciare da un fatto: tanto Lega quanto Movimento cinque stelle (che costituiscono quasi il 70% della maggioranza) non possono più abbozzare dinanzi alle posizioni di Mario Draghi e dell'intero Governo che non sono congeniali o a Matteo Salvini in un caso, o ... Leggi su lanotiziagiornale

