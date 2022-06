Dal Molin e Kaddari a Oslo Che concorrenza stasera alla Diamond League - Sport - quotidiano.net

Pubblicità

Due azzurri oggi nella sesta tappa della Diamond League di Oslo (Norvegia). Nella serata saranno in gara il primatista italiano dei 110hs Paolo(Fiamme Oro) e la campionessa europea under 23 Dalia Kaddari (Fiamme Oro). Cambiare marcia è l'imperativo per Paolo, reducedoppio 13.70 nei 110hs di Turku. L'azzurro affronta ...Con Marcell Jacobs costretto al forfait a causa del ben noto problema muscolare, gli occhi per quanto riguarda i nostri colori saranno puntati sul primatista italiano dei 110hs Paolo(... Federazione Italiana Di Atletica Leggera Altra tappa di avvicinamento ai mondiali di Eugene (su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 24 luglio), Oslo vedrà al via diverse stelle del firmamento mondiale, a partire dall’attesissimo svedese e pr ...Due azzurri oggi nella sesta tappa della Diamond League di Oslo (Norvegia). Nella serata saranno in gara il primatista italiano dei 110hs Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) e la campionessa europea under 23 ...