Da Giulia De Lellis a Soleil Sorge, le vip in costume svelano le tendenze dell’estate (Di giovedì 16 giugno 2022) Sexy, colorate e spregiudicate: le vip in spiaggia in costume sono una vera gioia per gli occhi. I bikini hanno linee ridottissime, con aperture tattiche che svelano scorci seducenti. Le tinte si fanno notare e brillano sotto il sole accendendosi con fantasie di ogni tipo. La più amata è quella animalier, non solo il classico leopardato ma anche il tigrato che esplora nuove sfumature di colore. L’estate è iniziata: ecco le tendenze da portare in spiaggia. Curve al sole in costume Natalia Paragoni in SandDiciamoci la verità: più i bikini sono ridotti e più le vip li amano. I top micro e gli slip sgambatissimi vincono a mani basse: a partire da Taylor Mega che in Dior si crogiola al sole e sfoggia le curve toniche e bollenti. Sophie Codegoni, fresca di reality, non è da meno. Tra le fan del costume ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Sexy, colorate e spregiudicate: le vip in spiaggia insono una vera gioia per gli occhi. I bikini hanno linee ridottissime, con aperture tattiche chescorci seducenti. Le tinte si fanno notare e brillano sotto il sole accendendosi con fantasie di ogni tipo. La più amata è quella animalier, non solo il classico leopardato ma anche il tigrato che esplora nuove sfumature di colore. L’estate è iniziata: ecco leda portare in spiaggia. Curve al sole inNatalia Paragoni in SandDiciamoci la verità: più i bikini sono ridotti e più le vip li amano. I top micro e gli slip sgambatissimi vincono a mani basse: a partire da Taylor Mega che in Dior si crogiola al sole e sfoggia le curve toniche e bollenti. Sophie Codegoni, fresca di reality, non è da meno. Tra le fan del...

h96njin : giulia de lellis non me ne frega un cazzo - egoblvck_ : @CAPRICORNFK per questo c'è Giulia De Lellis che lo dice per te - MaxWynes : @dvbntd61 Termine di derivazione social / trash TV (originariamente per indicare fan giovani di tale Giulia de Le… - bl00dtwist : Io che ascolto la mia playlist pop punk su Spotify:????????? La pubblicità di Giulia De Lellis:?????? - BEAUTYDEAit : Giulia De Lellis in bikini con body chain: il gioiello per la spiaggia! Ecco tutti i look in bikini e a pancia nuda… -