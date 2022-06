“Cuore di Avellino”, buona la prima per al Centro Storico (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La città di Avellino riscopre il Centro Storico. Dopo le polemiche ventilate per la ZTL (zona a traffico limitato) “inaugurata” dallo scorso 8 giugno al prossimo 30 settembre, arriva l successo per il “Cuore di Avellino“. Musica, degustazioni e soprattutto tanto divertimento per una città che ritrova la normalità dopo due anni di pandemia. Via Nappi; Corso Umberto I; Via Amabile tirata a festa con dj set, musica, artisti di strada. Il primo esperimento per il Centro Storico – dunque – può dirsi promosso a pieni voti. Evento che si ripeterà tutti i mercoledì. Al di là di ciò, serpeggia qualche malumore tra commerciati e residenti che nei giorni scorsi hanno avviato la raccolta firme. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La città diriscopre il. Dopo le polemiche ventilate per la ZTL (zona a traffico limitato) “inaugurata” dallo scorso 8 giugno al prossimo 30 settembre, arriva l successo per il “di“. Musica, degustazioni e soprattutto tanto divertimento per una città che ritrova la normalità dopo due anni di pandemia. Via Nappi; Corso Umberto I; Via Amabile tirata a festa con dj set, musica, artisti di strada. Il primo esperimento per il– dunque – può dirsi promosso a pieni voti. Evento che si ripeterà tutti i mercoledì. Al di là di ciò, serpeggia qualche malumore tra commerciati e residenti che nei giorni scorsi hanno avviato la raccolta firme. L'articolo proviene da ...

