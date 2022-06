Cristiano Ronaldo progetta il ritiro in una villa da 20 milioni: tutti i dettagli | Una casa da sogno (Di giovedì 16 giugno 2022) Cristiano Ronaldo sta già progettando la sua vita dopo il ritiro dai campi di calcio: tutti i dettagli della dimora da sogno in cui vivrà. L’ultima stagione abbiamo osservato un Cristiano Ronaldo ancora in grado di grandi colpi e gol in momenti decisivi, ma anche meno costante e prolifico del solito e soprattutto meno capace di determinare da solo l’esito di un incontro. Per quanto possa dispiacere ai fan, il calo di rendimento del portoghese è un’ovvia conseguenza dell’età che avanza e prima o poi questo miracolo della natura dovrà rassegnarsi all’idea che non potrà incidere ad alti livelli come quando era giovane. Il cinque volte Pallone d’Oro è in un buon stato di forma, merito anche della cura maniacale del corpo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022)sta giàndo la sua vita dopo ildai campi di calcio:della dimora dain cui vivrà. L’ultima stagione abbiamo osservato unancora in grado di grandi colpi e gol in momenti decisivi, ma anche meno costante e prolifico del solito e soprattutto meno capace di determinare da solo l’esito di un incontro. Per quanto possa dispiacere ai fan, il calo di rendimento del portoghese è un’ovvia conseguenza dell’età che avanza e prima o poi questo miracolo della natura dovrà rassegnarsi all’idea che non potrà incidere ad alti livelli come quando era giovane. Il cinque volte Pallone d’Oro è in un buon stato di forma, merito anche della cura maniacale del corpo, ...

Pubblicità

tancredipalmeri : Dybala e Lukaku arrivano a zero e gli stipendi costano quelli di Perisic, Vidal e Alexis Sanchez, con un po’ di ris… - EURO2024 : ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal - Juve_ju36 : RT @tancredipalmeri: Dybala e Lukaku arrivano a zero e gli stipendi costano quelli di Perisic, Vidal e Alexis Sanchez, con un po’ di rispar… - darsshanklaue : RT @CR7Vibe: Cristiano Ronaldo longetivity is insane ???? - razzmarish : RT @RmaOzil23: Ucl topscorers in any Ucl campaign Real Madrid won since 2013/14 2013/14 - ????Cristiano Ronaldo (17) 2015/16 - ????Cristiano R… -