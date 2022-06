Cristiano Ronaldo | Georgina e “la stanza erotica sotterranea” | i segreti della vacanza a Maiorca

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022)è reduce da una stagione altalenante, le qualità del calciatore portoghese non sono assolutamente in discussione. Il rendimento di Cr7 è stato comunque positivo, ma la rosa del Manchester United non è ancora competitiva per vincere qualcosa.pretende sempre il massimo dal punto di vista personale e di squadra, i Red Devils dovranno costruire una squadra all’altezza almeno per lottare per la qualificazione in Champions League. Cr7 è sempre molto chiacchierato anche fuori dal campo, è uno dei personaggi più famosi al mondo. In particolar modo si parlarelazione conRodriguez, la sua compagna ormai da anni. Il portoghese si sta rilassando in compagnia die dei figli, in attesa dei prossimi appuntamenti calcistici. La meta ...