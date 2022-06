Crisi Ucraina: "Dobbiamo valorizzare il ruolo delle istituzioni religiose" (Di giovedì 16 giugno 2022) Politica, religione e diplomazia: sono i temi al centro di Transatlantic Policy Network on Religion & Diplomacy, l'organizzazione che riunisce diplomatici e accademici europei e statunitensi per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Politica, religione e diplomazia: sono i temi al centro di Transatlantic Policy Network on Religion & Diplomacy, l'organizzazione che riunisce diplomatici e accademici europei e statunitensi per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Xi a Putin: serve soluzione in modo responsabile. Il presidente cinese, nel colloquio telefonico con il s… - AffInt : Oggi su - tvsvizzera : L’#Italia sta vivendo una crisi del #grano, non solo a causa della guerra in #Ucraina, ma anche per via del gran ca… - Radio1Rai : #Ucraina A Kiev, con Macron e Scholz per incontrare Zelensky, il premier Draghi ribadisce: 'Il mondo è con voi'. La… - rosarioruocco3 : RT @tradori: Volete farci credere che una crisi dell'economia occidentale iniziata nel 2021, sia la conseguenza della guerra in Ucraina ini… -