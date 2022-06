Crisi energetica, scoppia la polemica sull’aria condizionata al Consiglio comunale di Milano: «Abbassatela, è troppo fredda» (Di giovedì 16 giugno 2022) In tempi di Crisi energetica, anche un eccesso d’aria condizionata può fare la differenza e far degenerare in polemica una normale seduta del Consiglio comunale. È successo oggi 16 giugno a Milano, quando Lisa Noja, consigliera della maggioranza e deputata di Italia Viva, ha chiesto alla presidenza di abbassare la temperatura del condizionatore vista l’attuale Crisi energetica. «Non solo per un fatto di salute, ma anche come gesto di vera ecologia. Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici – ha spiegato Noja – cerchiamo di utilizzare nel modo corretto anche le risorse pubbliche». A farle eco il collega del Pd, Valerio Pedroni, che ha precisato come il tema «non sia quello di spegnere l’aria condizionata, ma di avere ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) In tempi di, anche un eccesso d’ariapuò fare la differenza e far degenerare inuna normale seduta del. È successo oggi 16 giugno a, quando Lisa Noja, consigliera della maggioranza e deputata di Italia Viva, ha chiesto alla presidenza di abbassare la temperatura del condizionatore vista l’attuale. «Non solo per un fatto di salute, ma anche come gesto di vera ecologia. Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici – ha spiegato Noja – cerchiamo di utilizzare nel modo corretto anche le risorse pubbliche». A farle eco il collega del Pd, Valerio Pedroni, che ha precisato come il tema «non sia quello di spegnere l’aria, ma di avere ...

Pubblicità

fanpage : Una serie di eventi a catena che hanno coinvolto l’Australia hanno spinto il Paese verso una crisi energetica decis… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Paleozoico green ??Crisi energetica, Australia: a Sidney famiglie esortate a spegnere le luci la sera - babyspettri : RT @gr_grim: Enel Spa ha svenduto per un tozzo di pane raffermo la sua società controllata in Russia. Un affarone coi fiocchi (vedi sotto)… - biskero : RT @rivistailmulino: «La crisi energetica è frutto di scelte sbagliate che hanno privilegiato il gas a scapito di investimenti in energie r… - Kleli11 : RT @gr_grim: Enel Spa ha svenduto per un tozzo di pane raffermo la sua società controllata in Russia. Un affarone coi fiocchi (vedi sotto)… -