Crac Etruria, Boschi al contrattacco dopo l’assoluzione del padre: «Nessun 5s mi ha chiesto scusa: attaccata anche da chi deve la carriera a Renzi» (Di giovedì 16 giugno 2022) Incassata l’assoluzione tra gli altri di suo padre per il Crac di Banca Etruria, Maria Elena Boschi passa al contrattacco con chi negli anni ha bersagliato l’ex ministra con quello che definisce «un massacro mediatico». In un’intervista a Repubblica, Boschi denuncia il trattamento subito da avversari e media ben più pesante rispetto a chi sarebbe stato realmente coinvolto negli scandali bancari: «Molti dei protagonisti di quelle vicende erano legati a doppio filo con parte della classe dirigente mediatica, finanziaria, culturale di questo Paese. E su di loro è sceso un silenzio impressionante». A far riflettere il caso Etruria secondo la deputata di Italia viva dovrebbero essere più i giornalisti dei magistrati: «Sono stata condannata senza aver ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Incassatatra gli altri di suoper ildi Banca, Maria Elenapassa alcon chi negli anni ha bersagliato l’ex ministra con quello che definisce «un massacro mediatico». In un’intervista a Repubblica,denuncia il trattamento subito da avversari e media ben più pesante rispetto a chi sarebbe stato realmente coinvolto negli scandali bancari: «Molti dei protagonisti di quelle vicende erano legati a doppio filo con parte della classe dirigente mediatica, finanziaria, culturale di questo Paese. E su di loro è sceso un silenzio impressionante». A far riflettere il casosecondo la deputata di Italia viva dovrebbero essere più i giornalisti dei magistrati: «Sono stata condannata senza aver ...

BerniCurenai : Crac Etruria, Pier Luigi Boschi assolto insieme agli altri 13 imputati nel filone sulle consulenze… - Balu875651831 : RT @ElmettS96: @confundustria @confundustria che ne pensate della sentenza 'il fatto non sussiste' per gli imputati del crac di banca Etrur… - huge1961 : RT @GiovanniAgost20: Ciò che pesa non è tanto la sentenza assolutoria di oggi e per la quale la Procura interporrà sicuramente appello, ma… - GiovanniAgost20 : Ciò che pesa non è tanto la sentenza assolutoria di oggi e per la quale la Procura interporrà sicuramente appello,… - infoitinterno : Crac Etruria: filone consulenze d'oro, tutti assolti. Anche il padre di Maria Elena Boschi -