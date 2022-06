Covid: Vaia, 'prepariamoci ora per l'autunno, un decalogo per anticipare virus' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "E' un'ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino. Il virus endemico non deve spaventare. Cosa fare da qui all'autunno? Proviamo a individuare dieci punti: 1) Il virus responsabile del Covid è ormai con noi e almeno per adesso non ci lascerà. Ma un eventuale aumento dei casi non deve allarmare; 2) Le varianti non devono spaventarci: vanno individuate, isolate e studiate; 3) Occorre avere al più presto vaccini anti-Covid e terapie antivirali e monoclonali aggiornati alle varianti; 4) Non si può più perdere tempo ma da subito e finalmente si deve programmare un piano d'azione per l'autunno. Facciamo come le formichine operose e non sprechiamo tempo; 5) Il piano d'azione deve mettere in sicurezza innanzitutto le scuole, i trasporti e i luoghi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "E' un'ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino. Ilendemico non deve spaventare. Cosa fare da qui all'? Proviamo a individuare dieci punti: 1) Ilresponsabile delè ormai con noi e almeno per adesso non ci lascerà. Ma un eventuale aumento dei casi non deve allarmare; 2) Le varianti non devono spaventarci: vanno individuate, isolate e studiate; 3) Occorre avere al più presto vaccini anti-e terapie antivirali e monoclonali aggiornati alle varianti; 4) Non si può più perdere tempo ma da subito e finalmente si deve programmare un piano d'azione per l'. Facciamo come le formichine operose e non sprechiamo tempo; 5) Il piano d'azione deve mettere in sicurezza innanzitutto le scuole, i trasporti e i luoghi ...

