Covid Ragusa, sale ogni giorno il numero dei positivi (Di giovedì 16 giugno 2022) Ragusa – sale ancora, come avviene ormai da giorni, il numero dei contagiati al virus Covid in aumento in provincia di Ragusa. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 16 giugno 2022.I positivi in totale ad oggi arrivano a 2378 di cui 2345 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 94.334 mentre i morti sono fermi a 565.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 284.529 tamponi molecolari, 38.465 test sierologici, 874.133 test rapidi per un totale di 1.197.130. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 52 Acate42 Chiaramonte Gulfi162 Comiso30 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)ancora, come avviene ormai da giorni, ildei contagiati al virusin aumento in provincia di. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp didi oggi, 16 giugno 2022.Iin totale ad oggi arrivano a 2378 di cui 2345 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 94.334 mentre i morti sono fermi a 565.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 284.529 tamponi molecolari, 38.465 test sierologici, 874.133 test rapidi per un totale di 1.197.130.virus nei 12 Comuni della provincia di52 Acate42 Chiaramonte Gulfi162 Comiso30 ...

