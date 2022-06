Covid oggi Toscana, 1.902 contagi: bollettino 16 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.902 i nuovida coronavirus162022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 1.902 contagi: bollettino 16 giugno - - Alicestremicia : RT @4everAnnina: Non è una passeggiata: febbre altissima fino a 40,7, spossatezza, dolori ovunque, inappetenza. Praticamente come un’indime… - DariaCarta : Ai miei tempi quando non si voleva andare al lavoro si diceva che si aveva la febbre. Oggi se non hai voglia di af… -