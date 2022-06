Covid oggi Italia, 36.573 contagi e 64 morti: bollettino 16 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 36.573 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64 morti. I tamponi processati sono 194.676 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,9%. Sono 192 i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre sono 4.303 i ricoverati con sintomi, 85 in più di ieri. Ecco i dati dalle regioni: TOSCANA – Sono 1.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 36.573 i nuovida Coronavirus in, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64. I tamponi processati sono 194.676 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,9%. Sono 192 i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre sono 4.303 i ricoverati con sintomi, 85 in più di ieri. Ecco i dati dalle regioni: TOSCANA – Sono 1.902 i nuovida coronavirus162022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione anticipati su Telegram dal ...

