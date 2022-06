Covid | le news Bollettino | 36 573 casi e 64 morti Tasso positività al 18 | 7%

(Di giovedì 16 giugno 2022) Salgono le persone in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e quelle nei reparti ordinari (+85). Scatta lo stop delle mascherine in diversi settori, ma l'utilizzo delle protezioni sarà in vigore fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto. Gimbe: la curva si inverte, aumentanoe decessi

Pubblicità

HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - Giorgiolaporta : Se prendessi tre tweet a caso di quando #Bolsonaro, #BorisJohnson o #Salvini stavano col #Covid e vi sostituissi il… - GiovaQuez : Grimaldi sui media mainstream: 'Atteggiandosi a PERSECUTORI MACCARTISTI, sono i più grandi diffusori di fake news.… - intelsgabuz : RT @ilbisa2: Nuovi documenti Pfizer rivelano che almeno 800 persone non hanno mai completato la sperimentazione del vaccino COVID a causa d… - ladyrosmarino : RT @ilbisa2: Nuovi documenti Pfizer rivelano che almeno 800 persone non hanno mai completato la sperimentazione del vaccino COVID a causa d… -

La guerra in Ucraina e la corsa dei prezzi delle materie prime, assieme ai nuovi focolai diin Asia, continuano a influenzare negativamente i mercati. Il tonfo degli indici azionari ...Il professor ha stilato un suo decalogo per non ammalarsi diin autunno e parla della situazione pandemica nel corso della trasmissione televisiva: 'Non abbiamo bisogno delle prefiche del ...La guerra in Ucraina e la corsa dei prezzi delle materie prime, assieme ai nuovi focolai di Covid in Asia, continuano a influenzare negativamente i mercati. Il tonfo degli indici azionari statunitensi ...Il fenomeno serbo ha pagato a carissimo prezzo la sua scelta di non vaccinarsi contro il Coronavirus, essendogli stata preclusa la partecipazione agli Australian Open. Oltre ad essere stato espulso ...