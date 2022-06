Covid | le news Bollettino | 36 573 casi e 64 morti Tasso positività al 18 | 7% DIRETTA

(Di giovedì 16 giugno 2022) Salgono le persone in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e quelle nei reparti ordinari (+85). Scatta lo stop delle mascherine in diversi settori, ma l'utilizzo delle protezioni sarà in vigore fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto. Gimbe: la curva si inverte, aumentanoe decessi

Bassetti: "Numeriin calo, godiamoci l'estate"/ "Vaccino, a settembre richiamo" Bassetti su vaiolo delle scimmie: 'È fenomeno epidemico'. L'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti non vuole ..."Sul fronte degli ospedali - afferma Marco Mosti, direttore operativo della fondazione Gimbe - prosegue il calo del numero dei posti letto occupati da pazientisia in terapia intensiva ( - 16,4%...Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "Uno studio condotto all'ospedale di Pisa mostra che in pazienti ricoverati con polmonite da Covid, l'uso precoce di remdesiv ...(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Sono 36.573 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 31.885. Le vittime sono invece 64, in aumento ...