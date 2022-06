Covid | 36 573 nuovi casi e 64 decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 36.573 idi Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 194.676 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero della Salute. I deceduti24 ore sono stati 64, che portano il totale delle vititme dia quota 167.617. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 4.303 i positivi attualmente nei reparti ordinari (85 in più di ieri), dei quali 192 in terapia intensiva (3 in più di ieri).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

di Chiara Barison I dati di giovedì 16 giugno. Il tasso di positività è al 18,8% con 194.676 tamponi Sono 36.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 31.885, qui il bollettino). Sale così ad almeno 17.773.764 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...AGI - Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Sono 36.i nuovi casinelle ultime 24 ore , contro i 31.885 precedenti ma soprattutto i 23.042 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 194.676 (ieri 195.439) con il tasso di positività che vola ...(Adnkronos) – Sono 36.573 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Sono 36.573 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 194.676 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero ...